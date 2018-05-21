"Нафтогаз" объяснил повышение цен на газ для промпотребителей

В компании рассказали о связи цены на газ для коммерческих потребителей в Украине с ценами на "голубое топливо" на европейских хабах

Решение НАК "Нафтогаз Украины" повысить цены на природный газ для промышленных потребителей связано с увеличением цен на европейском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

"За последний месяц оптовые цены на газ на европейском рынке увеличились на 8-12%. Соответственно, мы также вынуждены поднять цены для наших коммерческих потребителей", – объясняет "Нафтогаз".

В компании подчеркнули, что цены в коммерческом сегменте определяются спросом и предложением, и покупатели могут свободно выбирать среди десятков других производителей и импортеров газа, которые определяют свою цену самостоятельно, тогда как "Нафтогаз" является лишь один из поставщиков.

"Нафтогаз" также предлагает следить за изменениями рыночной оптовой цены на разных европейских хабах, в частности, ближайшем к Украине хабе – австрийско-словацком CEGH и ближайшем ликвидном хабе – немецком NCG.

Как сообщалось, с 1 июня 2018 года компания повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты – цена вырастет на 8,9%, или 810 гривен, по сравнению с апрелем, и составит 9,953 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС.

Как сообщалось, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

При этом цены на газ для населения регулирует Кабинет министров Украины. Правительство пока оставило неизменным тариф на газ для населения. Так, Кабмин продлил действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня.

Срок действия постановления истекал 1 апреля. Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года.

Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет", и формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.