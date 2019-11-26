"Нафтогаз" назвал цену на газ для промышленности в Украине

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Руководство НАК "Нафтогаз Украины" решило не менять в декабре стоимость природного газа, который отпускается промышленным потребителям.

Как сообщили в пресс-службе НАК, цена останется на уровне ноябрьской:

7 033,2 грн за тысячу "кубов" (с учетом НДС) – для потребителей, которые закупают газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц и у которых нет долгов, а также для дочерних компаний "Нафтогаза";

7 755,6 грн (с НДС) – для остальных покупателей.

Напомним, что в ноябре "Нафтогаз" значительно повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов: минимальная стоимость подскочила до 7 755,6 грн с 6 549,6 грн за 1 тысячу кубометров газа, а максимальная – до 7 033,2 грн с 5 878,8 грн.

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В то же время, ноябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, выросла с 4272,76 в октябре до 4899 грн за 1 тыс. куб. м без учета налога на добавленную стоимость, наценки газсбытов и транспортных расходов.

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Несмотря на это, такую цену в "Нафтогазе" назвали самой низкой в ноябре с 2016 года.

Также напомним, что ранее "Нафтогаз Украины" рассекретил "черный список" городов-должников. В связи с этим новости "Сегодня" разбирались, в каких городах могут возникнуть проблемы с отоплением зимой 2019-2020.

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