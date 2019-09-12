"Нафтогаз" оценил убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку газа

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку природного газа в сотни миллионов долларов, которые компания намерена возместить в рамках ранее поданного иска в Стокгольмский арбитраж.

"Речь идет о сотнях миллионов долларов. Это с марта 2018 года по конец 2019-го. Всегда когда мы покупали газ дороже, чем должны были бы покупать по контракту, мы переплачивали и, соответственно, будем требовать компенсацию на все эти переплаты", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

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В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив контрактные обязательства. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

Между тем, российский "Газпром" в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долларов в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза Украины".

Напомним, при этом "Нафтогаз Украины" в международных судах также требует пересмотра тарифа на транзит и компенсацию от "Газпрома" в размере 11-14 млрд долларов. Окончательное решение по этому делу ожидают до конца 2021 года.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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