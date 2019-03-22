"Нафтогаз" отчитался о запасах газа в хранилищах
За последнюю неделю они сократились на 189 млн куб. м
Объемы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю сократились на 189 млн куб. м и по состоянию на 20 марта составляли 9 млрд куб. м.
Об этом 22 марта сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".
При этом отмечается, что газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
Напомним, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд куб. м.
Ранее "Укртрансгаз" подсчитал, что отбор газа из ПХГ в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем за аналогичный период 2018-го. В компании также сообщили, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.
В Украине развивается энергетический сектор. В прошлом году компании, добывающие газ, инвестировали в отрасль 40 млрд гривен. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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