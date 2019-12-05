"Нафтогаз" ответил на претензии России по тарифу на транзит газа

/ Фото: УНИАН

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться к украинскому регулятору (НКРЭКУ) с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС Украины.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", – написал Витренко на своей странице в "Фейсбук".

Он напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR).

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"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", – пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".

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По его словам, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон: украинской, российской и европейской. "Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - резюмировал Витренко.

Новости "Сегодня" писали, что президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года также назвал очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отметив, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

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