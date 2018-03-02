"Нафтогаз" ожидает стабилизации работы ГТС с завтрашнего дня

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает стабилизации работы газотранспортной системы (ГТС) с 3 марта, заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "24 канала".

"Для нас эти сутки (2 марта – ред.) являются критическими – но мы уже видим, что мы их проходим. Благодаря, в частности, сознательным украинским гражданам, которые добровольно ограничили потребление. За счет того, что уже пошел газ с Европы, за счет разных технических действий (приводы в "Укртрансгазе" были переведены на электроэнергию, предприятия ТКЭ – перешли на мазут). За счет всех этим мер мы уже видим, что ситуация стабилизируется. И с завтрашнего дня мы увидим уже абсолютно стабильную работу ГТС", – сказал он.

Витренко добавил, что проблемы возникли за счет стечения ряда обстоятельств: несоблюдения "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины (несоответствие транзитному контракту); очень холодной погоды и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе; отказа "Газпрома" поставлять газ в Украину вопреки контракту и решениям Стокгольмского арбитража.

"Сегодня были самые критические сутки – мы видим, что пока все позитивно. Завтра нужно посмотреть, как все работает уже в нормальном режиме, и потом мы будем с уверенностью говорить, что можем возвращаться к обычной работе без каких-либо ограничений", – резюмировал он.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.