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"Нафтогаз" озвучил новую цену на газ для населения

Сегодня, 19:26

В компании сообщили, что по сравнению с июлем в августе цена уменьшилась более чем на 5%

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" по поручению Кабинета министров снизил цену на газ для населения в августе до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на транспортировку. Об этом сегодня, 8 августа, информирует пресс-служба компании.

"По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.) для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", – добавили в "Нафтогазе".

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В компании отметили, что с апреля 2019 года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась на 25,4%.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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Кабмин газ цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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