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"Нафтогаз" перечислил в бюджет 13 млрд грн

26 декабря, 21:19

Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

НАК "Нафтогаз Украины" перечислил в государственный бюджет страны 13 млрд грн.

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев в сообщении в Facebook.

В бюджет перечислено 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в текущем году компаний группы, а также 4,5 млрд грн других дополнительных платежей.

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"Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", – заметил Коболев.

Ранее Кабинет министров Украины распоряжением от 26 декабря 2019 года обязал "Нафтогаз" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

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Напомним, ранее сообщалось о создании независимой от "Нафтогаза Украины" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине.

Верховная Рада Украины еще 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Закон об отделении деятельности по транспортировкеприродного газа (анбандлинг) вступил в силу 17 ноября. Документ предусматривает создание отдельного оператора ГТС, который будет независимым от "Нафтогаза". В то же время, согласно закону, оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в государственной собственности.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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госбюджет Украина прибыль Нафтогаз Украины Андрей Коболев

Источник: Сегодня

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