"Нафтогаз" подал в Гаагу оценку убытков от захвата Россией активов в оккупированном Крыму

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в оккупированном Крыму.
Об этом сегодня, 31 июля, информирует пресс-служба компании.
"Нафтогаз" просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", – сказано в сообщении.
Трибунал уже признал, что Россия нарушила ряд положений соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы "Нафтогаза" в Крыму, напомнили в компании. Так как он решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.
Новости "Сегодня" сообщали, что для защиты своих интересов в 2016 году "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство. В следующем году в компании сообщили о подаче иска против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составила 8 млрд долларов.
1 марта 2019 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Международный суд в Гааге подтвердил вину России в утрате украинской компанией активов в Крыму. Он подчеркнул, что компания оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов. По словам Коболева, в начале 2020 года "Нафтогаз" ожидает получить решение арбитража о размере компенсаций за захваченные активы в Крыму.
В Министерстве юстиции России заявили, что российская сторона не признает частичное решение Третейского суда в Гааге о признании вины в утрате "Нафтогазом Украины" своих активов в Крыму.
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