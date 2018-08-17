"Нафтогаз" поднимает цену на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 сентября 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 4,6% (на 469,2 грн) по сравнению с августом – до 10 599,6 грн за 1 тысячу кубометров.

Как уточнили в "Нафтогазе", указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце также возрастет на 4,6% (на 511,2 грн) – до 11 594,4 грн за 1 тысячу кубометров,

Напомним, украинские предприятия в июне 2018 года импортировали газ по средней цене 266,35 долларов (6960,18 грн) за тысячу кубометров. Таким образом, средняя цена импортного газа в июне выросла на 2,4% по сравнению с маем-2018.

Украина закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу. Прямые поставки из России не ведутся с 25 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через украинскую газотранспортную систему в страны Европейского Союза. При этом в январе-марте 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза благодаря значительному запасу газа в ПХГ. Впрочем, в апреле объемы импорта вновь выросли.