"Нафтогаз" подтвердил получение денег от "Газпрома" по решению арбитража

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов – остаток суммы, присужденной по решению арбитража. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Суммарно украинская сторона по результатам транзитного арбитража получила 5 млрд долларов.

"Мы подтверждаем получение от "Газпрома" 2,918 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долларов), а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года", – уточнили в "Нафтогазе".

Там отметили, что приветствуют признание российской стороной необходимость выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины.

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

Реклама

Так, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Это решение означало, что "Газпром" должен был заплатить "Нафтогазу" около 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации – 2,1 млрд долларов из присужденных 4,63 млрд долларов (45%) – "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен "Газпромом" в 2014 году. "Нафтогаз" отобразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и перечислил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году.

В тренде Азартные игры и доходы бюджета: юрист озвучил три плюса легализации казино

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров опубликовал подписанный в Минске протокол.

Также недавно стало известно, как "Нафтогаз" распорядится 3 млрд долларов, полученными от российской компании.

Помимо этого, украинская сторона отмечала, что "Нафтогаз" пытается договориться о переносе "точек передачи газа" на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ в частности в Украине.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама