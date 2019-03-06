"Нафтогаз" поставил "Газпром" перед выбором из-за транзита

Коболев сообщил, что Украина будет добиваться от России компенсации 12 млрд долларов

Фото: AFP

"Нафтогаз" поставил "Газпром" перед выбором из-за транзита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/611/549/5c4611549142e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/611/549/5c4611549142e.jpg 2019-03-06T21:05:00+02:00 Экономика Коболев сообщил, что Украина будет добиваться от России компенсации 12 млрд долларов

Украина поставила Россию перед простым выбором по транзиту природного газа по своей территории после 2019 года: подписать новый контракт или компенсировать потери украинской стороны. Об этом сегодня, 6 марта, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Или подписывайте контракт на транзит газа, или новый Стокгольмский трибунал. 12 млрд долларов. Компенсируйте нам стоимость потерь системы. Мы не можем заставить сделать это. Мы просто говорим, что российская сторона должна сделать выбор", – сообщил он на брифинге.

По его словам, новый трибунал и новый иск находится в прямой зависимости от того, каким образом будет происходить анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

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"Мы смогли объяснить эту логику всем нашим западным партнерам, Европейской комиссии. Мы также смогли объяснить, почему забрать контроль над "Трансгазом" ("Укртрансгазом". – Ред.) сейчас не только крайне негативно повлияет на сам "Трансгаз", а также будет нарушением действующего контракта с "Газпромом" и уничтожит возможность этого трибунала", – объяснил Коболев.

Он выразил надежду, что его услышат в ближайшее в Кабинете министров, так как это "точно в интересах Украины".

Глава "Нафтогаза" добавил, что, согласно плану, анбандлинг состоится 1 января 2020 года и позволить достичь цель – сохранить транзит газа по территории Украины.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". Украина предварительно оценила свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко тогда сообщил, что речь идет о "пересмотре транзитного тарифа на 2018–2019 год".

В августе того же года он предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину (контракт был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го). В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

После переговоров Витренко сообщил, что "Нафтогаз" готов снизить сумму претензий к "Газпрому" с 12,5 млрд долларов до 2 млрд долларов, если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа. 11 февраля он заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".





Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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