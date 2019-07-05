"Нафтогаз" придумал, где найти деньги на зимние запасы газа

Компания уже готова выпустить евробонды, но есть одно условие

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, чтобы привлечь средства для импорта газа, который будет запасаться на зиму. При этом компания еще не получила разрешения на такую операцию от правительства, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что международные банки готовы одолжить "Нафтогазу" 100 млн долларов, поэтому он рассчитывает на успех размещения.

"У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе", – сказал Коболев и добавил, что Кабмин в мае запретил "Нафтогазу" выпуск еврооблигаций до выпуска их сувереном.

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Коболев напомнил, что закупка газа необходима формирования достаточных его запасов и, как следствие, успешных переговоров с российским "Газпромом".

"Если не будет запасов газа в 20 млрд куб. м, будет подорвана договорная позиция и подписать контракт будет невозможно", – считает Коболев.

Ранее глава "Нафтогаза" предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования. По его словам, нахождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Кабмина, так как международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

Коболев упоминал о необходимости найти 1 млрд долларов финансирования, чтобы довести запасы газа до уровня в 20 млрд "кубов". Сообщалось также, что совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 24 июля планирует рассмотреть проект о предоставлении "Нафтогазу" 60 млн евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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