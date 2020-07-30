"Нафтогаз" продал дизтопливо с премией 41 доллар за тонну к цене в Роттердаме

На торгах было реализовано 26400 тонн дизельного топлива

Компания "Укргаздобыча" (НАК "Нафтогаз Украины") продала годовой объем дизельного топлива производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) с премией 40,92 долл./т к котировкам топлива в портах Северо-Западной Европы (CIF NEW/Basis ARA и FOB Rotterdam). Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже", сообщает "РБК-Украина".

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На торгах было реализовано 26400 тонн дизельного топлива. Срок отгрузки топлива – с октября 2020 по сентябрь 2021 года.

По сравнению с премией по контрактам 2019-2020 годов цена на дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская обл.) выросла на 34% (на 10,5 долл./т).

"Такому результату способствовала нормальная стабильная работа в прошлом году, увеличение количества конечных клиентов (сетей АЗС) и уменьшение количества оптовых трейдеров", - сообщил директор по коммерческим вопросам компании Сергей Федоренко в комментарии профильному изданию Encorr.

Напомним, Шебелинский ГПЗ производит около 10% дизтоплива в Украине. Остальные 90% выпускает Кременчугский НПЗ "Укртатнафты". Этот завод в 2020 году реализует дизельное топливо по котировкам в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премия 30 долл./т.

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В июле "Укрзализныця" покупала дизтопливо с премией к котировкам в Роттердаме на уровне +28 долл./т, Минобороны – + 70 долл./т с учетом доставки до воинских частей.

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В целом цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета: котировки в Европе плюс премия производителя и логистические затраты на доставку в Украину.

По такому же принципу формируются цены на природный газ – цена на хабе в Амстердаме (TTF) плюс затраты на доставку в Украину.

В 2016-2019 г. такой же принцип – формула "Роттердам+" – действовал для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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