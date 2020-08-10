Нафтогаз пропонує зафіксувати ціну газу на рік

З середини серпня група Нафтогаз пропонує побутовим споживачам зафіксувати ціну газу на рік. Це стало можливим у зв’язку із запуском роздрібного ринку газу з 1 серпня 2020 року.

Фіксована ціна газу за тарифом "Річний" буде складати 4,73 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки (розподілу). Він буде доступний із середини серпня. В компанії зазначають, що скористатися цим тарифом зможуть тільки клієнти компанії ГК "Нафтогаз України", яка в групі відповідає за поставки газу побутовим споживачам (фізособам).

/ Фото: Pixabay

"З 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів, з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", — пояснив принцип формування тарифів на газ для населення директор Газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

Також наразі Нафтогаз пропонує своїм клієнтам тарифний план "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. Зокрема, у серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом складає 3,24 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки (розподілу).

Група Нафтогаз також продовжує свою діяльність на оптовому ринку реалізації газу.

Зокрема, газопостачальні компанії, які продають газ населенню, також зможуть купувати газ у компанії ГК "Нафтогаз Трейдинг" за річними контрактами зі щомісячним формульним визначенням ціни.

Для середнього та малого бізнесу доступні тарифні плани в залежності від обсягу споживання: "Велика справа", "Зручний бізнес", "Все включено".

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно. За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2% – Групою "Нафтогаз України" та близько 29% обсягів – іншими постачальниками.

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