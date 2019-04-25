"Нафтогаз" раскрыл предложение для РФ по транзиту
Украина сделает предложение России на ближайшей "трехсторонке"
Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит России забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы сроком на 10 лет. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, в целом Украина намерена взять на себя обязательство по обеспечению транзитной мощности на 90 млрд куб. м газа. При этом 30 млрд куб. м могут забронировать другие компании или тот же "Газпром".
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