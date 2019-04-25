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"Нафтогаз" раскрыл предложение для РФ по транзиту

Сегодня, 18:00

Украина сделает предложение России на ближайшей "трехсторонке"

Фото: AFP

Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит России забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы сроком на 10 лет. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в целом Украина намерена взять на себя обязательство по обеспечению транзитной мощности на 90 млрд куб. м газа. При этом 30 млрд куб. м могут забронировать другие компании или тот же "Газпром".

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Тег газ, Нафтогаз, Витренко, Нафтогаз Украины, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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