"Нафтогаз" раскрыл свои финансы: у госкомпании на счетах более 64 млрд грн

"Нафтогаз Украины", который входит в кризис хорошо подготовленным, располагает 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро. Такие данные озвучил глава компании Андрей Коболев во время выступления на заседании правительства.

"Каким образом был сформирован чистый консолидированный доход "Нафтогаза" с учетом компенсации от "Газпрома" в 2,9 млрд долларов, которая была получена 27 декабря 2019 года? Если перевести эту компенсацию по курсу, который действовал на момент получения средств, в гривню, то получим сумму 67,96 млрд грн", – пояснил Коболев.

По его словам, налог, связанный с этой операцией, который "Нафтогаз" заплатил в Украине, составляет 12,3 млрд грн. Таким образом, чистая прибыль "Нафтогаза" от получения компенсации от "Газпрома" составляет 55,7 млрд грн.

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Помимо этого, госкомпания получила прибыль от прочей операционной деятельности в сумме 14,2 млрд грн и заплатила с нее налог на прибыль – 6,7 млрд грн.

"Суммарный чистый консолидированный доход "Нафтогаза Украины" составляет 63 млрд 300 млн грн", – уточнил Коболев.

Он добавил, что НАК заявил о получении 8,5 млрд грн дивидендов за 2019 год (были уплачены еще в 2019 году). Также госкомпания участвовала в выкупе украинских гособлигаций на 800 млн долларов, которые сейчас находятся на счетах "Нафтогаза".

Коболев рассказал, что на счетах группы сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро. По действующему курсу это 64 млрд 100 млн грн.

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"В любой момент, когда будет принято решение Кабмином по уплате дивидендов, эти средства могут быть переданы в госбюджет на финансирование целей, о которых упоминал премьер-министр", – заверил Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины", который снизил цены на газ для промышленности и продлил льготы теплокоммунэнерго, временно прекращал импорт газа в Украину. Причина – рекордно высокие запасы газа в хранилищах.

Напомним, Кабмин планирует в 2020 году обеспечить строительство дорог, мостов, больниц, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Эта программа называется "Большая стройка" и направлена на создание рабочих мест для украинцев, причем с обеспечением достойной зарплаты и соцпакетом.

При этом в Украине из-за карантина усиливаются программы соцзащиты. Так, в мае повышенные пенсии получат 8,4 млн пенсионеров.

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Более того, правительство расширит возможности кредитной госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", изменив ее в ответ на запросы малого и среднего бизнеса.

Кроме того, власти работают над иной кредитной программой – "Новые деньги". Она будет предусматривать кредитование малого бизнеса и микропредприятий на срок до 2-х лет под 3% годовых.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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