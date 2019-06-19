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"Нафтогаз" раскрыл запасной план переговоров о транзите российского газа

19 июня, 12:36

Украинская компания предлагает использовать европейскую практику

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

"Нафтогаз Украины" разработал запасной вариант на случай, если Россия и Украина не заключат новый контракт на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Запасной вариант у нас есть. В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа. В этом случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина – РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина – ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за этот газ уже в их системах", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

При этом, сколько будет получать "Нафтогаз" предполагается заранее определить в контракте всеми заинтересованными сторонами, а только не украинским регулятором: "Для справедливости и объективности размера мы рассчитаем такую плату в полном соответствии с европейским тарифным кодексом, согласуем с представителями ЕС и представим для переговоров с "Газпромом", - написал Витренко.

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Он уточнил, что такие контракты являются обычными для европейского рынка. По его словам, эта договоренность должна будет базироваться на шведском праве с правом арбитража в Швеции.

Напомним, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:


Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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Тег газ, Нафтогаз, транзит, контракт, Витренко, Украина, РФ, Нафтогаз Украины, транзит газа

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