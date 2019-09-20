"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа на пять лет

"Нафтогаз Украины" рассчитал тарифы на транзит российского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в зависимости от объема бронирования мощности на 2020-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным "Нафтогаза", при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за 1000 куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – 2,56 доллара за 1000 куб. м на 100 км.
При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году – 2,61 доллара за 1000 куб. м на 100 км, включая налог на добавленную стоимость.
Новости "Сегодня" писали, что 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры, по итогам которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.
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В "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.
Напомним, что действующий транзитный контракт подписали в 2009 году, он истекает в конце этого года.
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