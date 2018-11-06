"Нафтогаз" рискует остаться без денег от "Газпрома" – Fitch

В рейтинговом агентстве не уверены, что решение Стокгольмского арбитража будет исполнено

"Нафтогазу Украины", возможно, не удастся взыскать денежные средства в сумме 2,56 млрд долларов по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом". Такой вывод озвучило рейтинговое агентство Fitch в своем решении о присвоении рейтинга B- евробондам "Нафтогаза".

В Fitch подчеркнули, что сроки исполнения решения Стокгольмского арбитража остаются неясными, "Газпром" решил обжаловать решение арбитража, а "Нафтогаз" пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты через несколько инстанций.

В Fitch Ratings указали, что "Газпром" по-прежнему зависит от "Нафтогаза Украины" в вопросе транзита газа в Европу, однако ситуация может измениться в случае завершения строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" может начать платить по решению Стокгольмского арбитража уже в 2019 году.

Коболев напомнил, что Украина проводит активную кампанию, в зарубежных судах добиваясь ареста иностранных активов "Газпрома" – в частности, долей российской компании в масштабных проектах. Газпром при этом подает апелляции для того, чтобы разблокировать арестованные активы и отменить решение Стокгольмского арбитража. Вместе с тем, по словам главы "Нафтогаза", Украина успешно противостоит этому в судах.