"Нафтогаз" рискует остаться без денег от "Газпрома" – Fitch

Сегодня, 10:26

В рейтинговом агентстве не уверены, что решение Стокгольмского арбитража будет исполнено

"Нафтогаз" рискует остаться без денег от "Газпрома" &ndash; Fitch
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

"Нафтогазу Украины", возможно, не удастся взыскать денежные средства в сумме 2,56 млрд долларов по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом". Такой вывод озвучило рейтинговое агентство Fitch в своем решении о присвоении рейтинга B- евробондам "Нафтогаза".

В Fitch подчеркнули, что сроки исполнения решения Стокгольмского арбитража остаются неясными, "Газпром" решил обжаловать решение арбитража, а "Нафтогаз" пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты через несколько инстанций.

В Fitch Ratings указали, что "Газпром" по-прежнему зависит от "Нафтогаза Украины" в вопросе транзита газа в Европу, однако ситуация может измениться в случае завершения строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" может начать платить по решению Стокгольмского арбитража уже в 2019 году.

Коболев напомнил, что Украина проводит активную кампанию, в зарубежных судах добиваясь ареста иностранных активов "Газпрома" – в частности, долей российской компании в масштабных проектах. Газпром при этом подает апелляции для того,  чтобы разблокировать арестованные активы и отменить решение Стокгольмского арбитража. Вместе с тем, по словам главы "Нафтогаза", Украина успешно противостоит этому в судах.
газ, Газпром, Нафтогаз, долг, штраф, Fitch, Коболев, Стокгольмский арбитраж

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Источник:

"Сегодня"

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