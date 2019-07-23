"Нафтогаз" сделал доплату в госбюджет: названа сумма

Компания завершила выплату дивидендов за 2018 год

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" 22 июля уплатил в государственный бюджет около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год. Таким образом, в целом "Нафтогаз" перечислила государству 12,3 млрд грн дивидендов, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год. По итогам первого полугодия-2019 "Нафтогаз" уплатил в государственный и местные бюджеты около 58,6 млрд грн налогов и дивидендов

"Нафтогаз" завершил выплату дивидендов за прошлый год – эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальную защиту и обустройство инфраструктуры", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает пресс-служба компании.

Также в "Нафтогазе" напомнили, что в конце июня компания уже перечислила в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, что составляет 30% от чистой прибыли за 2018 год.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2017 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 39,5 млрд грн, что было в 2,2 раза больше, чем за 2016 год – тогда чистая прибыль составила 17,8 млрд грн.

При этом в 2018 году чистая прибыль группы уменьшилась до 13,6 млрд грн. По данным пресс-службы, сокращение этого показателя произошло из-за того, что в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год были отображены позитивные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн.

Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по спецобязательствам, установлена на уровне 4905,67 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Нафтогаз" сделал доплату в госбюджет: названа сумма". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"