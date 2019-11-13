"Нафтогаз" сорвал размещение евробондов "Газпрома": СМИ раскрыли детали

/ Фото: Flickr

Российский "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках. Причиной такого решения стало то, что претензии на эти средства может выдвинуть "Нафтогаз Украины", добивающийся исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа еврооблигаций подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

Реклама

Читайте также: Россия сорвала Украине проверку газоизмерительной станции на границе

В тренде В МВФ рассказали, чего ждут от переговоров в Украине

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на 2,018 млрд долларов, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Газпром" отказывается платить, а потому "Нафтогаз" инициирует аресты активов "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.

Напомним, ранее Украина, Россия и Еврокомиссия провели несколько раундов консультаций по вопросу транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как действие 10-летнего договора с Россией истекает в конце 2019 года. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселяи требует от Украины отказа от финансовых претензий. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама