"Нафтогаз" создал две компании для поставок газа

Сегодня, 06:12

"Дочки" украинской компании займутся поставками газа промышленности и теплоснабжающим предприятиям

Фото: AFP
Фото: AFP

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в середине августа зарегистрировала четез свою дочернюю компанию "Газ Украины" две компании для поставок газа промышленнности и теплоснабжающим пердприятиям. Об этом говорится в документах Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" будет поставлять голубе топливо теплоснабжающим предприятиям, а ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" займется поставками природного газа промышленности.

По данным НКРЭКУ, директором "Газопоставляющей компании "Нафтогаз тепло" является Павло Петченко, а "Газопоставляющей компании "Нафтогаз трейдинг" – Виталий Волынец.

НКРЭКУ намерена выдать данным компаниям 4 сентября лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа.

Напомним, недавно "Нафтогаз" поднял цену на газ для промышленности – цена на голубое топливо для промпотребителей выросла на на 4,6%.

Также мы писали о том, что Гройсман объяснил, почему Украине приходится рассматривать повышение цены на газ для населения. Глава правительства напомнил, что Кабмин в течение года отттягивал момент повышения цен на газ.
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Источник:

УНИАН

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