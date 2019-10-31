"Нафтогаз" создал компанию по торговле нефтью

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины", который готовит новый иск против "Газпрома", создал специализированную компанию "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Она будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы. Также компания будет вести и самостоятельную трейдинговую деятельность.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", это позволит повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах группы "Нафтогаз".

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе "Нафтогаз" дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.

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При этом новосозданная компания будет осуществлять закупку и продажу нефтепродуктов как собственного производства группы "Нафтогаз", так и продукции других производителей.

Руководителем "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назначен Юрий Кузьмин, с 2015 года отвечающий за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в компании "Укргаздобыча". Торговлей нефтепродуктами Юрий Кузьмин занимается с 2004 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада сделала шаг к отделению ГТС от "Нафтогаза". Проект закона о внесении изменений в законодательство в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа подержали 286 народных депутатов.

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