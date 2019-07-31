"Нафтогаз" судится с Россией за активы в Крыму, а доллар продолжает обваливаться: итоги дня Сергей Гусев 2019-07-31T20:01:00+03:00 Экономика "Международные" специальности стали самыми ценными для абитуриентов

Общество

2 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

НАПК приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в третьем квартале текущего года. Бюджетное финансирование получат 6 нынешних парламентских партий: "Народный фронт" – 36,36 млн грн; "Европейская солидарность" – 35,84 млн; "Радикальная партия Олега Ляшко" – 12,23 млн; "Батькивщина"- 9,33 млн; "Объединение "Самопомощь" – 32,16 млн; "Оппозиционный блок" – 30,98 млн.

4297 человек оштрафовали за полгода в Киеве за курение в запрещенных местах. Общая сумма штрафов – 94 тыс. грн.

10 отремонтированных и модернизированных единиц боевой техники: танки Т-64 и Т-72, БРЭМ-1 – бронированная эвакуационная машина и ГПМ-54 – пожарный танк – отправляет в войска ГП "Львовский бронетанковый завод". Как уверяет руководство завода, такие отправки происходят каждый квартал.

В этом году ТОП-5 специальностей с самыми высокими проходными баллами выглядит так: Международное право – 194,25, Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 (в вузах Минобразования) и 186,25 (Минкульт); Международные экономические отношения – 190,84; Стоматология – 189,176; Политология – 189,125.

Снизилась еще на 7 копеек за литр средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС 31 июля – до 12,17 грн/л. Такие данные приводит консалтинговая группа "А-95". Среди причин снижения цены эксперты называют скопившейся на рынке запас топлива.

10 теплогенерирующих предприятий могут остаться без газа с 1 августа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины". При этом по состоянию на конец июля 374 теплогенерирующих предприятия выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия.

Минкульт подтвердил: УПЦ КП не существует. Упразднение ее было осуществлено приказом ведомства от 30 января 2019 года: он же зафиксировал устав Киевской митрополии ПЦУ. Этим же приказом признан утратившим силу приказ Минкульта от 12 июня 2017 о регистрации Устава УПЦ КП.

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Минобороны Украины 29 июля обжаловало решение суда о приостановке перехода военных частей на новую систему питания. В соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства, ходатайство должно быть рассмотрено судом не позднее пяти дней со дня его поступления.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 25,02 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 1 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 31 июля.

Около 170 млн долларов купил НБУ 30 июля на межбанковском валютном рынке.

Рекордные 17,2 млрд грн привлек Минфин 30 июля на аукционах ОВГЗ. Из почти 11 млрд привлечено в 5,5-летние инструменты в гривне. Ставки доходности по всем выпускам снижены на 21-100 базисных пунктов. Это крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году. Годовой план государственных заимствований выполнен уже на 76,5%.

Превышают на 21% нынешние темпы уборки ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса прошлогодние, сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". По состоянию на 30 июля уже обмолочено 10 млн га.

Займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью текущего года нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий. Ранее он был мэром Варшавы и министром международных экономических отношений Польши.

Оценила в 5,2 млрд долларов сумму своих убытков НАК "Нафтогаз Украины" из-за экспроприации активов группы в Крыму. Соответствующий иск против РФ подан в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Он отметил, что идет дискуссия со Всемирным банком о моделях проведения земельной реформы, в частности, относительно возможности приобретать земельные участки иностранцами. При этом наиболее либеральная модель позволит увеличить ВВП более чем на 3% в год, наиболее консервативная версия реформы ускорит рост экономики на 0,5%.

"Укртрансгаз" сообщил о ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах газотранспортной системы, которая была объявлена 20 июня, но предупреждает о возможном повторении ЧП уже через месяц. Решить ситуацию удалось благодаря подписанному договору между "Укртрансгазом" и НАК "Нафтогаз Украины" на срочную поставку 440 млн кубометров газа для производственно-технологических расходов оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд грн с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года.

До 100 млн долларов собственных средств фармацевтическая компания "Дарница" готова вложить в зарубежные стартапы для расширения бизнеса. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Составила 124,91 млн грн чистая прибыль государственного Ощадбанка по итогам января-июня, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистый процентный доход увеличился на 12,9% – до 2,94 млрд грн. Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 0,5% – до 216,67 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 1,7%, до 66,39 млрд грн.

Главой наблюдательного совета ПриватБанка стала Шерон Иcки, в прошлом международный советник Управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант МВФ.

Мир

Умерли около 20,6 тыс. россиян от ВИЧ-инфекции в 2018 году. Этот показатель увеличился на 2,2% за год. Большинство умерших были в возрасте от 25 до 44 лет — 76,7%

28,3% европейцев в возрасте 16 лет и старше не смогли в прошлом году позволить себе недельный отпуск вдали от дома. Об этом свидетельствуют данные Евростата. В 2013 году 39,5% граждан не были в состоянии позволить себе такой отдых. Среди 28 государств-членов ЕС наибольшее количество лиц, которые не могут поехать в далекий недельный отпуск, живет в Румынии (59%), Хорватии (51%), Греции (51%) и Кипре (51%). Наименьшее – в Люксембурге (11%) и Швеции (9,7%).

В Казахстане запретили при осуществлении государственных закупок покупать товары, происходящие из иностранных государств, за исключением тех, которые не производятся в стране. Запрет касается и легковых автомобилей.

Составила 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин в 2018 году средняя продолжительность жизни в Японии. По сравнению с 1989 годом показатель увеличился на пять лет. Правительство страны фиксирует увеличение средней продолжительности жизни седьмой год подряд.

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