"Нафтогаз" так и не получил официальных уведомлений о демарше "Газпрома"

Сегодня, 16:21

Российская сторона уверяет, что данные были предоставлены

Автор фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

"Нафтогаз" все еще не получал от российского "Газпрома" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, сообщает "112 Украина" со ссылкой на слова представителей украинской компании.

Ранее глава российской компании Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов

Как известно, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине $2,56 млрд. 

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа. Однако "Нафтогаз" отметил, что еще не получал официального уведомления о начале этой процедуры.
газ, газпром, нафтогаз, Стокгольмский арбитраж

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