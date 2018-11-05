"Нафтогаз" требует с "Газпрома" уже более 12 млрд долларов – Витренко

При этом исковые требования НАК по новому разбирательству в Стокгольмском арбитраже могут быть удовлетворены не в полном объеме

Исковые требования Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в рамках нового разбирательства в Стокгольмском арбитраже о пересмотре тарифа на транзит природного газа к российской компании "Газпром" уже превысили 12 млрд долларов. Об этом рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долларов. Возможно, мы выиграем не все, но, если не будет "зрады" в Украине, мы выиграем значительные суммы", – отметил Витренко.

Ранее Витренко предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину. В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

"Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания этого долга, т.к. "Газпром" отказался платить добровольно: