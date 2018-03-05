"Нафтогаз" усилил охрану объектов ГТС

Сегодня, 21:59

Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией

фото AFP
фото AFP

НАК "Нафтогаз Украины" усилил охрану объектов газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на пресс-конференции ,передает "Экономическая правда".

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", – сказал он.

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Витренко напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с "Газпромом" произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Как сообщалось, Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.
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