"Нафтогаз" уточнил данные по прибыли за год

Отчет компании обнародован с учетом результатов независимого аудита

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила 11,6 млрд грн чистой прибыли и обеспечила 19% поступлений государственного бюджета.

Об этом 27 июня сообщает ее пресс-служба со ссылкой на отчет компании, подготовленный с учетом результатов независимого аудита, который провела аудиторская компания Deloitte.

"По итогам 2018 года группа получила 256,3 млрд грн дохода от реализации, 26,4 млрд грн операционной прибыли и 11,6 млрд грн чистой прибыли. Чистая прибыль группы в 2018 году снизилась на 27,9 млрд грн по сравнению с результатами за 2017 год, в первую очередь из-за отображения результатов арбитража в 2017 и 2018 годах", – сказано в сообщении.

В апреле пресс-служба "Нафтогаза" сообщала, что по итогам 2018 года компания получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн. Таким образом, в обнародованном сегодня отчете сумма чистой прибыли сократилась на 2 млрд грн. При этом ранее компания отмечала, что "Нафтогаз" остается прибыльным третий год подряд, хотя в 2018 году чистая прибыль уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 годом.

По данным пресс-службы, сокращение размера чистой прибыли произошло из-за того, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были отображены позитивные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2017 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 39,5 млрд грн, что было в 2,2 раза больше, чем за 2016 год – тогда чистая прибыль составила 17,8 млрд грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман в июне анонсировал дальнейшее снижение цен на газ:

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