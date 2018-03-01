"Нафтогаз" уже придумал, как потратит деньги от "Газпрома"

Сегодня, 10:41

Планы компании теоретически могут снизить цену на газ

Фото: AFP
Фото: AFP

Украинский "Нафтогаз" планирует направить выигранные в суде у "Газпрома" 2,56 млрд долларов на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

"Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок, обеспечат украинцев доступной энергией", – цитирует Коболева пресс-служба "Нафтогаза".

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Как известно, цена на газ в Украине во многом зависит от того, сколько голубого топлива собственной добычи тратится на нужды населения. Чем больше используется украинского газа – тем ниже зависимость от "импортного паритета", то есть ниже и цена на газ. К слову, правительство намерено использовать украинский газ по-максимуму. Как заявлял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, уже до конца 2018 года Украина сможет обеспечить все нужды населения газом собственной добычи. В 2017 году страна добыла больше 20 млрд кубов голубого топлива. По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,6 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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