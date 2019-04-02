"Нафтогаз" в Китае договорился о миллиарде долларов инвестиций

Украинская компания планирует привлечь средства под китайскую страховую квоту

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз" в Китае договорился о миллиарде долларов инвестиций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3cb/89c/5c93cb89c746b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3cb/89c/5c93cb89c746b.jpg 2019-04-02T10:58:00+03:00 Экономика Украинская компания планирует привлечь средства под китайскую страховую квоту

"Нафтогаз Украины" планирует привлечь в Китае долговое финансирование и инвестиции на сумму до миллиарда долларов. Компания заключила меморандум с государственным кредитным агентством КНР Sinosure о предоставлении страховой квоты на эту сумму, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Получение страхового покрытия Sinosure не требует государственной гарантии, а следовательно "Нафтогаз" не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения 1 млрд инвестиций в отрасль", – отметили в компании.

На первом этапе "Нафтогаз" планирует привлечь около 160 млн долларов для финансирования действующих контрактов "Укргаздобычи" у китайских корпораций, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".

Еще примерно 800 млн долларов могут пойти на другие проекты, которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

В компании напомнили, что в 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укгазодобычи" приобрели 13 буровых станков стоимостью около 140 млн долларов с отсрочкой платежа на пять лет.

Напомним, ранее стало известно, какой максимум газа можно добыть в Украине. Впрочем, в государственной "Укргаздобыче" рассчитывают на доразведку месторождений.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркнул, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая.

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