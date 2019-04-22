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"Нафтогаз" выиграл первый тендер на поставки электроэнергии

Сегодня, 14:19

Компания будет осуществлять поставки кировоградскому предприятию

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку электроэнергии. Об этом написала пресс-служба компании в Twitter.

"Речь идет о сравнительно небольших объемах, но очень важном опыте конкурентной борьбы на новом для нас рынке", – сказано в сообщении.

В компании также добавили, что в дальнейшем клиенты смогут покупать у "Нафтогаза" не только газ, но и другие энергетические продукты "на привлекательных условиях и с качественным сервисом".

Согласно данным, обнародованным на сайте системы ProZorro, "Нафтогаз" будет осуществлять поставки электроэнергии коммунальному некоммерческому предприятию "Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер" на сумму около 880 тыс. грн.

Напомним, с 1 января 2019 в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году. Новая модель включает ряд сегментов: рынок "двусторонних договоров", рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. 

 В результате каждый бытовой потребитель может самостоятельно выбрать поставщика электроэнергии – в новой модели розничного рынка электроэнергии потребитель заключает договоры о предоставлении услуг по распределению электроэнергии с оператором системы распределения и о поставках электроэнергии с выбранным электропоставщиком. 

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Тег Нафтогаз, электроэнергия, Нафтогаз Украины

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Сегодня

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