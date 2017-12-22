Украина выиграла спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", подчеркивая, что это решение окончательно и не может быть обжаловано.

"Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контратку на поставку газа", - отмечается на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

В частности:

Суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы.

"Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

Суд также понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров. Как известно, "Газпром" требовал оплатить газ, поставленный весной 2014 года по цене 485 долларов за тысячу "кубов". В "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называл победу в Стокгольмском арбитраже ключевым условием снижения цены на газ в Украине.

Как сообщалось, Украина в лице "Нафтогаза" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде с 2014 года сразу по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

31 мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа. Однако стороны не смогли самостоятельно рассчитать суммы компенсаций и поэтому для определения четких сумм пришлось ждать нынешнего решения суда.

Окончательное решение по контракту на транзит газа ожидается до конца февраля 2018 года. Как стало известно сегодня, 22 декабря, "Нафтогаз" требует от "Газпрома" до 16 млрд долларов по "транзитному" иску.