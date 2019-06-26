"Нафтогаз" заблокировал выплату дивидендов "Газпрому" по арестованным активам
По словам Коболева, соответствующего запрета Украина добилась через суд
Российский "Газпром" не может получать дивиденды с ряда активов, которые находятся под арестом. Соответствующего запрета добился "Нафтогаз Украины". Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в среду, 26 июня.
"Нам удалось показать "Газпрому", что он не только не может распоряжаться своими активами, но, в том числе, не может получать с них дивиденды", – сказал он.
По его словам, "Газпром" может распределять дивиденды, но не получать.
"Например, в одной из юрисдикций суд, который наложил аресты, когда "Газпром" попытался получить дивиденды, сказал, что дивиденды распределять можно, другие ваши партнеры их получать могут, а вы, пожалуйста, положите дивиденды сюда на счет? и мы их подержим до того момента, когда решим, что с ними делать", – объяснил Коболев.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.
В "Нафтогазе" сообщили, что взимают активы российской компании через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.
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