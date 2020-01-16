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"Нафтогаз" заплатит налоги с трех миллиардов долларов от "Газпрома"

16 января, 11:27

Коболев объяснил, когда компания сделает платеж в государственный бюджет

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Налоги с полученных от российского "Газпрома" 2,9 млрд долларов "Нафтогаз Украины" заплатит в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В прошлом (2019-м. – Ред.) году мы отделили "Оператора ГТС" и, соответственно, поэтому в этом – "Нафтогаз" уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале мы планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долларов, которые мы получили, во исполнение решения Стокгольмского арбитража", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

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Он также напомнил, что в четвертом квартале 2019 года "Нафтогаз" досрочно заплатил более 15 млрд грн налогов и дивидендов.

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Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами. В то же время на переговорах Украина не пошла на отказ от судебных исков относительно захваченных в оккупированном Крыму активов "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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налоги газ Газпром Нафтогаз Украины транзит газа Андрей Коболев

Источник: Сегодня

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