"Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева

Компания отказалась обнародовать копию контракта с председателем правления

Фото: Андрей Коболев / Facebook.

"Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36a/22e/5c936a22e4fa9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36a/22e/5c936a22e4fa9.jpg 2019-04-08T12:48:00+03:00 Экономика Компания отказалась обнародовать копию контракта с председателем правления

Компания "Нафтогаз Украины" отказалась предоставить копию контракта, заключенного с Андреем Коболевым как председателем правления, сославшись на конфиденциальность информации и наличие персональных данных в контракте.

Об этом сообщает агентство "Українські новини".

В компании заявили, что данные являются конфиденциальными в значении статей 6 и 7 закона о доступе к публичной информации.

"Информация о размере вознаграждения председателя правления, содержащемся в контракте, является информацией о физическом лице (персональными данными о нем) в значении решения Конституционного Суда Украины от 20.01.12 №2-рп/2012, ст. 302 Гражданского кодекса Украины и ч. 5 ст. 6 Закона Украины "О защите персональных данных", – отметили в "Нафтогазе".

В ответе компании сказано, что такая информация может быть обнародована "только с согласия лица, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

При этом в компании признали, что "Нафтогаз" можно приравнять к распорядителям информации, "представляющей общественный интерес".

"Любой общественный интерес, который может существовать относительно информации, содержащейся в контракте, в частности в части расходов компании, удовлетворяется путем опубликования в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 09.11.2016 №1067 информации о структуре, принципах формирования и размере вознаграждения председателя правления компании одновременно с годовой финансовой отчетностью, а также в рамках раскрытия информации компанией с помощью собственных ресурсов или каналов внешних коммуникаций", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, Кабинет министров продлил контракт с Коболевым на год – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го.

До этого между правительством и наблюдательным советом компании возник конфликт. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин приостановит контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий. Позже стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:

Сам Коболев отметил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой".

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