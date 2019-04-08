"Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева
Компания отказалась обнародовать копию контракта с председателем правления
Компания "Нафтогаз Украины" отказалась предоставить копию контракта, заключенного с Андреем Коболевым как председателем правления, сославшись на конфиденциальность информации и наличие персональных данных в контракте.
Об этом сообщает агентство "Українські новини".
В компании заявили, что данные являются конфиденциальными в значении статей 6 и 7 закона о доступе к публичной информации.
"Информация о размере вознаграждения председателя правления, содержащемся в контракте, является информацией о физическом лице (персональными данными о нем) в значении решения Конституционного Суда Украины от 20.01.12 №2-рп/2012, ст. 302 Гражданского кодекса Украины и ч. 5 ст. 6 Закона Украины "О защите персональных данных", – отметили в "Нафтогазе".
В ответе компании сказано, что такая информация может быть обнародована "только с согласия лица, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".
При этом в компании признали, что "Нафтогаз" можно приравнять к распорядителям информации, "представляющей общественный интерес".
"Любой общественный интерес, который может существовать относительно информации, содержащейся в контракте, в частности в части расходов компании, удовлетворяется путем опубликования в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 09.11.2016 №1067 информации о структуре, принципах формирования и размере вознаграждения председателя правления компании одновременно с годовой финансовой отчетностью, а также в рамках раскрытия информации компанией с помощью собственных ресурсов или каналов внешних коммуникаций", – подчеркнули в "Нафтогазе".
Напомним, Кабинет министров продлил контракт с Коболевым на год – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го.
До этого между правительством и наблюдательным советом компании возник конфликт. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин приостановит контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий. Позже стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:
Сам Коболев отметил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Апелляционный суд подтвердил отмену штрафа для Коболева
Шестой апелляционный суд согласился с решением Подольского райсуда Киева
Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат
По словам премьера, набсовет компании согласился на условия Кабмина