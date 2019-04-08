Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева

Сегодня, 12:48

Компания отказалась обнародовать копию контракта с председателем правления

Фото: Андрей Коболев / Facebook
Фото: Андрей Коболев / Facebook.
"Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36a/22e/5c936a22e4fa9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36a/22e/5c936a22e4fa9.jpg Экономика Компания отказалась обнародовать копию контракта с председателем правления

Компания "Нафтогаз Украины" отказалась предоставить копию контракта, заключенного с Андреем Коболевым как председателем правления, сославшись на конфиденциальность информации и наличие персональных данных в контракте.

Об этом сообщает агентство "Українські новини".

В компании заявили, что данные являются конфиденциальными в значении статей 6 и 7 закона о доступе к публичной информации.

"Информация о размере вознаграждения председателя правления, содержащемся в контракте, является информацией о физическом лице (персональными данными о нем) в значении решения Конституционного Суда Украины от 20.01.12 №2-рп/2012, ст. 302 Гражданского кодекса Украины и ч. 5 ст. 6 Закона Украины "О защите персональных данных", – отметили в "Нафтогазе".

В ответе компании сказано, что такая информация может быть обнародована "только с согласия лица, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

При этом в компании признали, что "Нафтогаз" можно приравнять к распорядителям информации, "представляющей общественный интерес".

"Любой общественный интерес, который может существовать относительно информации, содержащейся в контракте, в частности в части расходов компании, удовлетворяется путем опубликования в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 09.11.2016 №1067 информации о структуре, принципах формирования и размере вознаграждения председателя правления компании одновременно с годовой финансовой отчетностью, а также в рамках раскрытия информации компанией с помощью собственных ресурсов или каналов внешних коммуникаций", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, Кабинет министров продлил контракт с Коболевым на год – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го.

До этого между правительством и наблюдательным советом компании возник конфликт. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин приостановит контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий. Позже стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:


Сам Коболев отметил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Кабмин, Нафтогаз, зарплата, Нафтогаз Украины, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость " "Нафтогаз" "засекретил" новый контракт Коболева". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апелляционный суд подтвердил отмену штрафа для Коболева

4 апреля, 20:31

Шестой апелляционный суд согласился с решением Подольского райсуда Киева

Суд открыл дело из-за премии Коболева

25 марта, 15:47

Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы

Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат

22 марта, 12:31

По словам премьера, набсовет компании согласился на условия Кабмина

Новый контракт с Коболевым: обнародовано распоряжение Кабмина

21 марта, 12:47

В тексте перечислены четыре требования к главе "Нафтогаза"

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

В Украине не станет еще двух банков

Мыться каждый день - вредно

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Цветные идеи для кухни: 8 оригинальных примеров
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Вчера, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление