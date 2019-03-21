"Нафтогаз" заявил о запрете "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов

Слушания по транзитному делу прошли в Английском коммерческом суде

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз" заявил о запрете "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3cb/89c/5c93cb89c746b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3cb/89c/5c93cb89c746b.jpg 2019-03-21T19:48:00+02:00 Экономика Слушания по транзитному делу прошли в Английском коммерческом суде

Английский коммерческий суд запретил российскому "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов. Об этом сообщает 21 марта пресс-служба "Нафтогаза Украины".

По данным украинской компании, 15 марта в суде прошли слушания относительно принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после вынесения решения Апелляционным судом округа Свеа (Швеция. – Ред.), при условии выполнения "Газпромом" определенных действий", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным "Нафтогаза", "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

"Это не отменяет обязанностей "Газпрома" относительно несокрытия активов и невывода их с территории Англии. Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц", – говорится в сообщении.

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В украинской компании добавили, что "Нафтогаз" сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

Также отмечается, что в Нидерландах продолжается процесс по "замороженным" активам "Газпрома".

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

Остаток долга "Газпрома" по решению арбитров составляет 2,56 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения. По данным "Нафтогаза", за год общий долг вырос почти на 200 млн долларов. Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

11 февраля исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Комментарии Витренко и заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о ситуации вокруг транзита газа смотрите в сюжете "Сегодня":

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