Накопительные пенсии могут ввести досрочно, но не для всех

Министерство социальной политики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных.

Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

Пенсии и пенсии

Напомним, в Украине сейчас действуют две схемы выплаты трудовых пенсий: солидарная ("общий котел" или первый уровень) и накопительная (третий уровень).

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Первый уровень – это когда все работающие финансируют выплаты пенсии нынешним пенсионерам за счет обязательной уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) их работодателями, а частные предприниматели платят ЕСВ самостоятельно. Накопления средств для личной пенсии на индивидуальных счетах работников не происходит, свои пенсии они будут получать за счет уплаты ЕСВ будущими поколениями. Такая схема сохранилась с времен СССР.

Третий уровень функционирует с 2004 года. В этом случае частные лица и (или) их работодатели добровольно делают взносы на индивидуальные пенсионные счета работника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Средства работника, которому принадлежит счет, растут благодаря инвестиционной прибыли. После выхода на пенсию он будет получать за счет этих средств дополнительные выплаты к пенсии из солидарной системы.

На сегодня, по данным Нацфинуслуг, в Украине 63 НПФ, в которые делают взносы около 900 тыс. чел. Это немного, так как в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров и 11,5 млн наемных работников и частных предпринимателей, которые платят ЕСВ и в будущем станут пенсионерами по возрасту и стажу. То есть, в НПФ участвует менее 8% работающих. В странах Европы их на порядок больше.

При этом власти все чаще говорят, что пенсионный возраст придется повышать.

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Есть еще так называемый "второй уровень", который до сих пор не действует, хотя был утвержден еще в 2004 году. Главная причина – не полностью принята законодательная база.

Суть – дополнительно к ЕСВ на индивидуальные пенсионные счета работников совместно работодателем и работником обязательно, а не добровольно, перечисляются средства. Далее – аналогично механизму третьего уровня.

В Украине второй уровень пенсобеспечения должен начать работать с 2021 года, если примут все недостающие для этого законы. Главная цель такой сложной системы – обеспечить каждому человеку, официально отработавшему три с половиной десятка лет, достойную пенсию.

Что предлагает Минсоцполитики

На сайте Минсоцполитики опубликован законопроект, который предлагает еще до запуска второго уровня пенсобеспечения ввести три профессиональные пенсионные программы.

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Программа №1 дает право на получение дополнительных пенсионных выплат при достижении 50 лет (выход на пенсию) и касается работников, занятых полный рабочий день (не менее 80%) на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (список Кабмина №1). Предусматривается, что для получения таких выплат их работодатели должны дополнительно увеличить ЕСВ на 15%.

Программа №2 дает право на получение дополнительных пенсионных выплат при достижении 55 лет (выход на пенсию) и касается работников, занятых полный рабочий день (не менее 80%) на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (список Кабмина №2). В этой программе могут участвовать работники еще некоторых профессий – трактористы, машинисты, экскаваторщики, водители дорожных машин, городского общественного транспорта, доярки, свинарки и др. Для получения таких выплат их работодатели должны дополнительно увеличить ЕСВ на 7%.

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Но учитывая, что у нас не так много занятых на тяжелых и вредных работах (около 1 млн человек), в министерстве предусмотрели программу №3, которая доступна всем желающим.

"Программа №3 дает возможность добровольно участвовать в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет", – говорится в пояснении к законопроекту.

То есть, если работодатель будет вносить ЕСВ за своего работника на 3% больше, то с 55 лет такой работник уже начнет получать некие выплаты. Но солидарную пенсию, в отличие от "списочников" №1 и №2, он сможет оформить только в 60 лет. Если, конечно, пенсионный возраст к тому времени не повысят.

Программа №3 рассчитана только на тех, кому на 1 января 2021 года исполнится не более 35 лет.

По мнению замминистра Минсоцполитики Татьяны Сальниковой, такие меры будут способствовать созданию предпосылок для эффективного функционирования накопительной системы пенсионного страхования.

Эксперты: Да, но… нет

Специалисты по пенсионному законодательству одобряют инициативу Минсоцполитики, но говорят о сложности ее внедрения без принятия законов, позволяющих начать работу второго уровня пенсионного обеспечения.

Как разъяснил нам пенсионный эксперт Виктор Колбун (экс-замглавы Пенсионного фонда Украины), для реализации инициатив Минсоцполитики надо принять ряд точечных изменений в законодательство, которые окажутся ненужными, если депутаты утвердят недостающий закон: о том, кто получит право распоряжаться десятками, а потом сотнями миллиардов гривен взносов будущих пенсионеров – государство или аттестованные (а значит надежные) негосударственные пенсионные фонды.

"Эта проблема не решается много лет, потому что у каждой стороны есть свое лобби в парламентах всех созывов, – говорит Виктор Колбун. – Сейчас преобладает мнение, что это все же должны быть около десятка частных структур, а не один государственный фонд-монстр с возможностью коррупционных схем. Ранее, наоборот, хотели создать новое ведомство по пенсиям. В Минсоцполитики также предлагают доверить пенсионные деньги частным аттестованным фондам. Но неясно, кто их будет аттестовывать, каковы критерии. Для этого нужно принимать какие-то законы или вносить изменения в действующие законы. Программы хорошие, но, по сути, в министерстве ставят телегу впереди лошади. Уверен, что сначала надо принять главный закон, который позволит запустить работу второго уровня пенсионной системы, а потом уже все остальное".

С Виктором Колбуном согласен и член экономического дискусионного клуба Олег Пендзин (экс-замминистра экономики). По его словам, дальнейшее затягивание запуска второго уровня пенсионной системы приведет к тому, что нынешние 30-летние вообще могут остаться без пенсий, как это произошло в Грузии. Там каждому пенсионеру, имеющему трудовой стаж, государство за счет налогоплательщиков выплачивает "пособие для выживания" в размере примерно 70 долларов и не более. Зато их бизнес не платит никаких ЕСВ на зарплату. То же лет через 10 может ждать и Украину, но масштабы 3,7-миллионной Грузии и 40-миллионной Украины несравнимы.

"Еще одна важная, но нерешаемая властями проблема – сохранность взносов будущих пенсионеров, – отметил Олег Пендзин. – Система накопительных пенсий хорошо работает в развитых странах со стабильной экономикой и низкой инфляцией. И наоборот, в государствах с высокой инфляцией и там, где пенсионными деньгами распоряжалось государство, система рухнула, деньги пропали. Два примера тому – РФ и Болгария. Надеюсь, что Украина не пойдет по их пути".

Олег Пендзин говорит, что надо ослабить ограничения в пенсионном законодательстве, которые не позволяют НПФ инвестировать деньги будущих пенсионеров, во-первых, за рубеж, во-вторых, в высокодоходные, но рисковые проекты. Без этого, по его мнению, при темпах инфляции 8-10% в год, пенсионные деньги за 20-30 лет не только не сохранятся, но и обесценятся в разы. Но у депутатов руки доходят до принятия законов лишь о косметических изменениях в пенсионном законодательстве, вроде осовременивания пенсий в 2017 году.

"О действующих пенсионерах тогда позаботились, подняли им пенсии, а будущим пенсионерам не только урезали пенсии, но и лишили возможности самим себе их накопить, я говорю о по-прежнему не работающем втором уровне пенсобеспечения", – констатировал Олег Пендзин.

Как видим, социальное министерство пытается со своей стороны принять меры для улучшения жизни на пенсии тем, кому сейчас 20-30 лет. Но очевидно, что их усилий для этого недостаточно. Нужно, чтобы наши парламентарии наконец-то обратили внимание на действительно важные законы для жизни общества, как, например, пенсионные.

О том, почему жизнь на пенсии не заканчивается, а наоборот, у многих пенсионеров начинается новый этап, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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