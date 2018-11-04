Налетай, подешевело: урожай заставил продавцов снизить цены на продукты

Нынешняя осень порадовала украинцев не только теплом, но и ценами на дары садов и огородов. Прилавки завалены дешевыми отечественными яблоками и импортными бананами стоимостью ниже привычного условного доллара за кило. Эксперты продрынка говорят, что причиной тому обильный урожай. А вот цены на свежие помидоры и огурцы уже кусаются, что и понятно — сезон на них давно закончился.

Фрукты и овощи

Как показал мониторинг "Сегодня" столичных рынков и супермаркетов, украинские яблоки можно купить в розницу по 6—7 грн/кг, а ящиками — по 5 грн/кг. Доступны и груши: например, ноябрьская бера — по 20—22 грн/кг. Для сравнения: год назад цены на эти фрукты были на 10—12 грн выше, а ассортимент их намного меньше. Супермаркеты радуют дешевыми цитрусовыми: бананы по 22—24 грн/кг (обычно 26—28), мандарины по 20—22, апельсины по 25—28, что тоже на 3—5 грн/кг дешевле, чем год назад.

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Овощи, в отличие от фруктов, нынешней осенью дороже, чем год назад, хотя цены на них пока доступны, прежде всего на картофель. "Второй хлеб" пока прибавил в цене всего 10% (50—60 коп./кг), при том что вся овощная корзина за год подорожала на 34%. По данным Госстатистики, самый большой прирост дала морковь (+55%), лук теперь стоит больше на 36%, свекла и капуста — на 33%. В гривнях это 11—12 грн за кило морковки, 9—10 грн за лук, 7—8 грн за свеклу и 6—7 грн за капусту. Основное подорожание пришлось на октябрь, еще месяц назад цены на борщнабор были чуть выше прошлогодних. Свежие огурцы даже дороже помидоров: 30—35 грн/кг против 25—28.

Эксперты

Аналитики агрорынка главной причиной дешевизны фруктов называют небывалый урожай. По данным информагентства Шувар-Инфо, средние цены на украинские яблоки упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем уродило везде: в большинстве стран ЕС цены на яблоки снизились вдвое, и многие садоводы решили вовсе не собирать урожай — невыгодно. В Польше яблоки продают в опте в среднем по 0,14—0,26 евро/кг, или 4,5—8,3 грн в зависимости от сорта — зимние сорта, которые могут долго храниться, стоят дороже. Эксперт овощного рынка Федор Рыбаков говорит, что рост цен на корнеплоды связан со снижением предложения:

"Агрохозяйства, не имеющие мощностей для хранения, распродали урожай по дешевке оптовикам, понимая, что потери при хранении не перекроют возможного роста цен. Поэтому ждем медленного подорожания борщнабора к концу года еще на 15%. Цена на свежие помидоры и огурцы может вырасти на треть — до 45 грн/кг тепличных огурцов или помидоров".

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уточнил, что дорожать будет все, кроме картофеля, которого уродило много.

"Более 90% картофеля выращивают частные хозяйства для себя, и избыток готовы продавать оптовикам даже по 2—3 грн/кг. Поэтому дать точный прогноз по цене на "второй хлеб даже на 2—3 месяца сложно", — разъяснил Дорошенко.

Также он советует рачительным хозяевам закупить дешевых яблок и переработать их впрок — на сок, повидло. Потому что в следующем году такого урожая может не быть, а значит, цены окажутся намного выше.

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Мясо, молоко и яйца — в рост

В октябре кг свинины можно было купить даже по 100 грн (–20 грн), говядины по 120—130 грн. По мнению Алексея Дорошенко, снижение цен вызвано тем, что закупочные цены снизились на 3—5%, также осенью забой выше, что означает увеличение предложений.

"Но это кратковременная тенденция, к декабрю надо ждать возврата цен к прежним и плюс еще 3—5%", — уверен Дорошенко.

Молочная продукция, которая в этом году подорожала на 1—3% при инфляции 5,6% за 9 месяцев, также наверстает упущенное, прибавив в ноябре и декабре сразу 15%. Это, например, 2—3 грн на литре молока. Не будет стабильной и цена яиц, подешевевших за лето на 2—3 грн/десяток: к январю десяток яиц может подорожать на 3—4 грн, или до 27—28 грн.

Бакалея: скудно и дорого

А вот из ассортимента круп и макарон радует только гречка: цены на нее упали вдвое против прошлогодних, и на развес ядрицу можно купить даже по 12 грн/кг. Но такие демократичные крупы, как горох, пшено, пшеничная сечка, кукуруза, наоборот, пошли вверх: год назад кг пшена стоил 8—9 грн/кг, сейчас 10—12, причем в ассортименте оно есть не везде. Горох, кукуруза и пр. продаются, но по 10—12 грн/кг (+2—3 грн по сравнению с прошлым годом). Подорожали и макароны: если год назад изделия из пшеницы мягких сортов можно было купить даже по 7 грн/кг, то сейчас — по 9—10 грн. Продавцы говорят, что перебои с крупами начались после того, как поставщики подняли оптовые цены на недорогие макароны. В итоге люди стали больше покупать крупы, а вот поставки злаковых, увы, не увеличились. Также второй месяц держатся рекордно низкие цены на сахар: 11,5—12 грн/кг. Но это ненадолго, говорит Дорошенко: сахар добавит будущей зимой до 15% от нынешней цены (в среднем до 15 грн/кг). А вот бакалея может подешеветь на 10—15% (1—1,5 грн на килограмме).