Наливайченко озвучил новые схемы "Золотого ключика" Геруса

Введенные председателем энергетического комитета ВР Андреем Герусом схемы в энергетике позволяют трейдерам зарабатывать около сотни миллионов ежемесячно. Об этом написал народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook, сообщает "Znaj.ua".

"Инициировав создание следственной комиссии ВР относительно кризиса в энергетике, мы с коллегами начали собирать информацию относительно партнеров Геруса и схем, которые они применяли. Оказалось, что ключевой исполнитель – член НКРЕКП Дмитрий Коваленко. Его семья живет в Швейцарии, а жена (согласно представленной самим Коваленко декларации) имеет вклады в расположенном в Берне финучреждении PostFinance AG", - написал Наливайченко.



По словам Наливайченко, Коваленко – не простой комиссионер, а "серый кардинал" Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Он работал в НКРЕКП вместе с Герусом, а после захвата Герусом власти в энергетике, тот привлек Коваленко как человека, который отвечает за нормативные акты, регулирующие рынок электроэнергии. С "легкой руки" Коваленко правила работы рынка были выписаны так, что позволяют встраивать "прокладки" между производителями тока и госпредприятием "Оператор рынка", который выкупает электроэнергию.



"Мы проанализировали ТОП-20 крупнейших продавцов электроэнергии на рынке на сутки вперед в апреле. Там 8 трейдеров, которые не имеют отношения к производителям (среди них, и пресловутое "Юнайтед Энерджи", компания Коломойского, которая благодаря "поправке Геруса" была лидером импорта российской электроэнергии). Поражает, что трейдеры продали госпредприятию "Оператор рынка" больше электроэнергии, чем такие производители как "Востокэнерго", Дарницкая ТЭЦ, "Западэнерго", – написал Наливайченко.



По его подсчетам, фирмы-прокладки зарабатывают на таких схемах ежемесячно около сотни миллионов за счет государства.



Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныце", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схемы назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая его друг другу, поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-ч, то есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе. Данная схема действовала на протяжении первого квартала 2020 года.

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