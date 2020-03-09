В Украине хотя увеличить налоги: кому придется платить больше

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) оставляет значительную часть поступлений в бюджеты разных уровней. Так, в государственном бюджете на 2020 год доля НДФЛ составляет 12%, а, например, в бюджете Киева – больше 40%. Вероятно, именно поэтому правила уплаты этого налога и размер довольно часто меняются – как минимум раз в несколько лет. Как правило, в сторону ужесточения (правил) и увеличения (размера налога). А законопроекты, которые предлагают каким-то образом изменить размер НДФЛ, подаются в Верховную Раду с завидной регулярностью.

Сегодня в Украине действует так называемое "плоское" налогообложение доходов – ставка одинакова для всех и составляет 18%. До 2007 года ставка составляла 13%, затем – 15%. Позже пытались ввести так назывемые дифференцированные ставки – 15 и 17%, 15 и 20% – в зависимости от размера дохода. Однако с 2016 года ставку вновь унифицировали.

Однако недавно в Верховной Раде было зарегистрировано сразу несколько законопроектов от представителей "Слуги народа", предлагающих отказаться от "плоского" налогообложения и перейти к "прогрессивному". То есть, чем выше уровень доходов, тем выше ставка.

От 18 до 54% или от 15 до 27%?

Согласно законопроекту №2758, который был подан в январе, если доходы не превышают 10-кратной минимальной зарплаты, ставка налога останется прежней – 18%. Если доходы составляют от 10 до 20 минимальных зарплат – ставка вырастает вдвое – до 36%. Если же доходы более чем в 20 раз превышают "минималку" – ставка увеличивается втрое: до 54%. То есть нынешняя ставка сохранится у тех, чьи доходы в настоящее время не превышают 47 230 грн в месяц. Ставка 34% будет у тех, кто получает из всех источников до 94 460 грн. Если же доходы еще больше – налог на доходы составит 54%.

Если верить статистике, для подавляющего числа украинцев после принятия такого закона ничего не изменится. Средняя зарплата в Украине сейчас составляет меньше 11 тыс. грн, так что до порога в 47 тыс. ей еще расти и расти. По данным Укрстата, зарплату выше 20 тыс. грн, по состоянию на конец 2019 года, получали только 11,8% штатных работников. А тех, у кого она выше 47 тысяч, намного меньше.

"Как следует из письма Государственной налоговой службы на наш запрос, за третий квартал 2019 года 98,76% людей, которые работали по гражданско-правовым договорам, получали среднемесячный доход в сумме, меньшей 45 тыс. грн. И только у 1,24% официально работающих украинцев среднемесячный доход составлял больше 45 тыс. грн. Таким образом, увеличение ставки налога коснется только 104 873 человек. Из них 104 449 лиц получили среднемесячный доход от 45 до 90 тыс. грн, то есть для них ставку предлагается увеличить до 36%. А среднемесячный доход больше 90 тыс. грн имели только 424 человека. Именно таким может быть число людей, с которых можно будет получить 54% НДФЛ. Я считаю, что делать специальное законодательство для 1,2% людей – абсолютно неправильно", – говорит Елена Хотенко, глава совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Не факт, что этот законопроект будет принят. Но в том, что изменения в налогообложении в скором будущем произойдут, сомневаться не приходится. Так, президент Владимир Зеленский давно обещал, что в 2020 году произойдут существенные изменения в налогообложении. А глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев уточнял, что эти изменения коснутся и "зарплатных" налогов. В частности, по его словам, может быть введена прогрессивная ставка НДФЛ. Правда, Гетманцев говорил об "умеренной прогрессии", а не о повышении ставки в разы. При этом минимальная ставка НДФЛ, по его словам, может составить не 18, а 15%.

В середине февраля в Верховной Раде был зарегистрирован еще один законопроект, который предусматривает введение прогрессивного налогообложения – №3076. Он также был подан группой депутатов от "Слуги народа" и предлагает снизить минимальную ставку НДФЛ как раз до 15%. Ею должен облагаться доход, который не превышает 5 минимальных зарплат в месяц, то есть сейчас – до 23 615 грн. Для доходов от 5 до 15 размеров МЗП (то есть от 23 615 грн до 70 845 грн) ставка НДФЛ может составить 18%. От 15 до 50 минимальных зарплат – 21% (от 70 845 до 236 150 грн), затем до 200-кратной минимальной зарплаты (до 944 600 грн) налог должен составлять 24%, и свыше этой суммы – 27%. Причем повышенные ставки предлагается применять не ко всему доходу, а только к сумме, которая превышает базу налогообложения по предыдущей ставке.

"Насколько я понимаю, первый законопроект был подан с целью "провокации" – чтобы каждый следующий проект со ставками, более приближенными к реальности, имел в обществе более позитивное восприятие на контрасте с первым предложением", – высказывает предположение директор юридического отдела "K.A.C. Group" Татьяна Кузьмич.

Прогрессивное налогообложение – дискуссионный вопрос

Прогрессивное налогообложение сегодня существует во многих странах Европы и мира. Но уже сейчас можно предположить, что попытки власти ввести разные налоговые ставки в Украине вызовут жаркие дискуссии.

Многие опрошенные нами эксперты считают, что в Украине сейчас не время вводить прогрессивное налогообложение. Один из аргументов "против" – что таким образом может увеличиться налоговое давление на работодателей.

"Налог на доходы платят со своей зарплаты не сами работники, а налоговые агенты, работодатели. И любое дифференцирование доходов в сегодняшних условиях – это дополнительный механизм ухода от налогообложения. У нас уже пытались применить дифференцированную систему налогообложения в 2013-2014 годах. Но это показало себя абсолютно неэффективным и привело к тому, что все работодатели пытались разными способами минимизировать заработные платы, чтобы не выйти за граничные нормы и платить меньше. Сейчас тоже может начаться дробление зарплат и т.д. А айтишники, которые достаточно много зарабатывают, или топ-менеджеры будут вынуждены либо скрывать свои зарплаты, то есть уходить в тень, либо уходить в другие юрисдикции, где налогообложение более приемлемое для них. При этом таких людей у нас немного, и для них писать отдельное законодательство, я считаю, абсолютно не нужно. Систему дифференцированного налогообложения можно вводить только при условии, что не налоговые агенты, а сами люди будут платить налоги. Но в таком случае одновременно нужно будет рассматривать целый комплекс вопросов: и о налоговых скидках, и о льготах, и о прочих составляющих", – считает Елена Хотенко.

Противники дифференцированной налоговой ставки также уверяют: главная цель – увеличение поступлений в бюджеты – достигнута не будет. Уже сейчас, при 18% НДФЛ, существуют способы минимизации налогообложения, причем абсолютно законные.

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"Я против прогрессивной ставки. Те ставки, которые предлагаются, близки к европейским. Высокие ставки могут быть в устоявшихся экономиках, таких как Германия, Франция. Да и то – богатые люди там пытаются поменять резидентский статус. Известные примеры – с теннисистами в Германии или актерами из Франции. У нас тоже, думаю, богатые люди будут пытаться минимизировать свои налоги, и они имеют возможность уходить от налогообложения, используя различные схемы. Допустим, выплачивая себе доход через дивиденды, которые облагаются налогом по более низкой ставке, или используя конвенции об избежании двойного налогообложения. Причем это вполне легальные схемы, они позволят значительно сэкономить даже по сравнению с 36%. На них можно экономить даже сейчас, с 18%. Кроме того, прогрессивная ставка, с огромной вероятностью, загонит белый бизнес и других налогоплательщиков в тень. А если учесть, что большинство людей будут по-прежнему платить НДФЛ в размере 18%, получается, цель законопроекта – увеличение поступлений в бюджет – не будет достигнута", – говорит Владислав Соколовский, управляющий партнер компании "Соколовский и Партнеры", член Ассоциации юристов Украины.

А вот кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского нацуниверситета Константин Денисов считает, что при правильных экономических расчетах от введения прогрессивного налогообложения выиграют местные бюджеты.

"В местных бюджетах остается 75% собранного налога на доходы физлиц. Это обеспечивает им 25% всех поступлений. Введение прогрессивной шкалы укрепит финансовую базу общин, бюджеты которых, по итогам 2018 года, получили дефицит 8,54 млрд грн. Но прогрессивную шкалу налогообложения должны рассчитать экономисты", – говорит Константин Денисов.

Какая она – социальная справедливость

Часто, когда заходит разговор о дифференцированном налогообложении, кроме наполнения бюджета звучат тезисы о социальной справедливости. Причем оказалось, что в это понятие во время дискуссии вкладывается диаметрально противоположные смыслы. В зависимости от точки зрения.

"Каждая из двух существующих моделей – прогрессивной и с единой ставкой – имеет свои преимущества и недостатки, которые учитывают не только чисто "математику", но и момент социальной справедливости. Собственно, последний, как считается, лучше обеспечивает именно прогрессивная система налогообложения: зарабатываешь больше – платишь больше налога. Международная практика исходит из того, что те граждане, которым доходов хватает только на самое необходимое, должны платить минимум налогов (или вообще ничего). Те же, кто может позволить себе предметы роскоши, должны отдавать в бюджет половину и больше своих доходов. Большая часть населения современных демократий с таким неравенством согласна. Конечно, очень важно посчитать и "математику", чтобы бюджет в результате изменения налогообложения не испытывал дефицита", – говорит управляющий партнер юридической фирмы "ЄПраво", председатель Комитета по международному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Виталий Власюк.

В то же время ряд экспертов понимают "социальную справедливость" как равенство граждан, в том числе по процентам, уплаченным в виде налогов.

Некоторые говорят: даже 18% с большой зарплаты – это все равно больше денег в бюджет, чем 18% с маленькой зарплаты. И лучше получить эти деньги, чем не получить деньги вовсе из-за ухода бизнеса в тень.

"Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает принцип "чем больше доход получает лицо, тем больший налог он должен оплатить". В обычных условиях это, в общем-то, соответствует принципу "социальной справедливости", и такой подход практикуется в большинстве стран-членов ЕС. Но хочу напомнить, что и при одинаковой ставке "богатый платит больше" – ведь 18% от миллиона составляет значительно большую сумму, чем 18% от десяти тысяч. Дополнительная нагрузка на граждан и бизнес в виде повышения ставки налогообложения, в соответствии с прогрессивной шкалой, может привести к изменению налогового резидентства тех, кому такой подход справедливым не кажется. Или произойдет очередная "тенизация" – сокрытие реального дохода. С точки зрения наполнения бюджета лучше ситуацией является та, где богатый гражданин платит 18% от своего дохода, чем платит налоги в бюджет другой страны", – говорит Татьяна Кузьмич, начальник юридического отдела "K.A.C. Group".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов весной обещало разработать налоговую реформу.

А уже бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц. Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Напомним, осенью 2019 года в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

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