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Налог на недвижимость: почему суммы отличаются в разных регионах Украины

30 января, 13:16

Виталий Андроник

В Киеве за каждый лишний метр попросят больше 70 грн, а в Одессе - около 5 грн

/ Фото: Pixabay

Украинцам в 2020 году снова придется заплатить налог на недвижимость, если ее площадь больше оговоренной в законе нормы, налоговики пришлют платежку. Сайт "Сегодня" разобрался, сколько и кому придется заплатить за недвижимость.

Так, в Киеве за каждый "лишний" квадрат придется заплатить 70,84 грн. А в Одессе – всего лишь 4,24 грн.

Откуда такая разница? Все просто: законодательно у нас оговорена только максимальная ставка налога на недвижимость. Она составляет 1,5% от минимальной заработной платы за каждый метр площади выше нормы. С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 грн. Таким образом, максимальная ставка налога на недвижимость составит 70,84 грн за кв.м. То есть, требовать плату выше этой суммы власти права не имеют. А вот ниже – вполне. И Налоговый кодекс позволяет местным властям устанавливать свои ставки налога и норму площади.

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Например, в Харькове ставку налога снизили до 1% (47,23 грн/кв.м), а необлагаемую налогом площадь квартиры увеличили до 85 кв.м. В Одессе физлицам и вовсе уменьшили ставку на жилую недвижимость до 0,1% (4,72 кв.м), а на нежилую – 1% (47,2 грн/кв.м). Во Львове ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м), для домов – 1% (47,23 грн/кв.м). А вот в Киеве и Днепре максимальную ставку налога оставили на уровне 1,5% (70,84 грн/кв.м).

Налоговая будет рассылать платежки украинцам до 1 июля. Сумму налога фискальщики будут рассчитывать по данным из Госреестра имущественных прав на недвижимость.

В тренде
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Подробнее о налоге на роскошь читайте в нашем материале "Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Государственная фискалья служба показала список крупнейших плательщиков налогов в стране.

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Источник: Сегодня

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