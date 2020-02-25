Налог на посылки не сработал: эксперты дали совет власти

Уровень контрабанды в Украине не изменится, несмотря на ужесточение лимитов на посылки из-за границы. Об этом сайту "Сегодня" рассказали опрошенные эксперты. Специалисты уверены, что главная проблема заключается не в прописанных нормах, а в контроле за их соблюдением.

"В текущих условиях правительству стоит вновь увеличить порог беспошлинного ввоза. По крайней мере, до тех пор, пока не будут созданы удобные условия для исполнения законодательства. Какой-то статистики на данный момент нет, но уже сейчас можно предположить, что серьезных изменений по бюджетным доходам или снижению контрафакта не произошло. При этом издержки государства на администрирование посылок должны были возрасти, а значит, выгода от ввода новых правил должна, как минимум, превысить все издержки. Чего вполне может не произойти из-за неэффективных механизмов контроля и полного отсутствия цифровизации", — отметил аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Адвокат, руководитель киевского офиса Matviyiv&Partners Юлия Лукошкина добавляет, что необходимо не точечно бороться с контрабандой путем введения неэффективных норм, а глобально брать под контроль всю цепочку нелегальной торговли импортными товарами через почтовые и иные каналы, с момента декларирования до реализации на внутреннем рынке.

"Также нужно закрыть пробелы в законах, которые позволяют продавать контрабанду внутри страны. Например, нужно ужесточить требования не продавать товары без кассового аппарата, без первичной документации и без информации о происхождении товаров, потому что такие схемы и позволяют сбывать огромное количество нелегального товара", — говорит Лукошкина. В тренде Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормах".

Напомним, ранее в правительстве отмечали, что ограничения на посылки поможет бороться с контрабандой, ведь, по их данным, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа. Поэтому предполагалось, что жизнь простым гражданам это нововведение никак не осложнит. Тем не менее, украинцы такое новшество восприняли достаточно прохладно и даже выходили на протесты.

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