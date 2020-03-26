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Налоги для украинцев могут урезать: что предложила Рада

26 марта, 10:57

Ксения Капустинская

В парламенте дорабатывают законопроект о налогообложении физлиц

Верховная Рада Украины занялась доработкой законопроекта, который касается налогообложения доходов физических лиц. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина. Мои мысли – это сохранение доходов населения. Вчера отстояла норму про не облагание налогом на доходы физических лиц (18%) первых четырех тысяч гривен дохода в случаях, если месячная зарплата до 7000 гривен", – написала Третьякова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что предлагала границу в 15 тыс. гривен, но начнут с 7 тыс., что, по мнению Третьяковой, уже является прогрессом.

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Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Украине уже начали принимать экономические меры. В частности, сегодня 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина.

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Кроме того, Нацбанк разрабатывает в дополнение к налоговым каникулам еще один вид послаблений.

При этом с введением карантина в Украине не останавливается работа в ведущих сферах. Посевная стартовала, но при этом для фермеров остается вызов – валютные колебания и перспектива объявления чрезвычайного положения. Будет ли нам что есть осенью и как повлияет вирус на посевную – смотрите в сюжете:

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налоги Верховная Рада НДФЛ законопроект

Источник: Сегодня

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