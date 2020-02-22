Пенсии, цены, кредиты: что изменилось за неделю

Что делать с пенсиями, которые ниже прожиточного минимума, и какие новые налоги вводятся для украинцев? Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Кредиты под 5% стали выдавать еще в трех банках

Три частных банка присоединились к правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В частности, меморандум подписали банки ПУМБ, "Львов", "Кредобанк" (банк с польским капиталом).

"Желание частных банков, в том числе с иностранным капиталом, присоединиться к программе свидетельствует о прозрачных и понятных методах работы фонда. Вскоре клиенты новых учреждений-партнеров смогут воспользоваться условиями программы", – сказал председатель Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

Таким образом, в настоящее время льготные кредиты под низкие проценты можно получить в семи украинских банках: государственных Ощадбанке, Укрэксимбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и частных – ПУМБ, "Кредобанке" и банке "Львов".

Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и родов, медпомощь детям до 16 лет, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Далеко не все тарифы низкие. За стационарное лечение и приоритетные услуги Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) готова платить больше. Приоритетные услуги – это диагностика и лечение, направленное на выявление новообразований. Среди них:

гистероскопия – 1965 грн за пациентов от 50 лет;

ЭГДС, гастроскопия – 749 грн за пациентов от 50;

колоноскопия – 944 грн за пациентов от 40 лет;

цистоскопия – 802 грн за пациентов от 50 лет;

бронхоскопия – 969 грн за пациентов от 50 лет;

маммография – 204 грн за пациентов от 40 лет;

"Согласно рекомендациям ВОЗ, такие процедуры должны проводиться для тех пациентов, которые имеют повышенный риск развития новообразований, а это в основном люди от 40 или 50 лет. Для оплаты этой услуги НСЗУ пациент должен иметь направление на прохождение такой процедуры от врача первички или лечащего врача", – поясняет Нацслужба здоровья.

Для пациентов младше указанного возраста услуги должны оплачиваться из амбулаторного пакета.

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Больше всего заплатят за медпомощь преждевременно рожденным или новорожденным с болезнями – от 26 087,72 до 98 533,82 грн. На лучевую терапию онкобольному НСЗУ перечислит больнице 30 327 грн. За излеченный туберкулез – 20 663 грн, за лечение инсульта – 19 332 грн, инфаркта – 16 000 грн. Тариф на химиотерапию – 17 843 грн.

Возмещение стоимости других услуг (менее 10 тыс. грн):

8136 грн – роды;

7865,64 грн – стационарная паллиативная помощь;

6554,73 грн – медреабилитация взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата;

5931 грн – лечение пневмонии.

4563 – операции в стационаре или лечение в стационаре без хирургического вмешательства. Могут применить коэффициенты, в зависимости от сложности лечения;

3052 грн – острый аппендицит;

2911 грн – лечение диабета;

1500 грн – диагностика, лечение и сопровождение людей с ВИЧ;

За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

Большинство пенсионеров получают пенсию, которая ниже прожиточного уровня

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики. Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко объясняет такое положение дел солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

Она также отметила, что лишь 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платит взносы нерегулярно и в недостаточном размере.

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"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысячи гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", – заявила замминистра.

Ненюченко рассказала, что министерство разработало проект концепции, реализация положений которой могла бы решить проблему.

"Реализация ее положений будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывод из тени доходов. Стимулировать к накоплениям на собственную старость и... защиты от злоупотреблений в финансовом секторе", – резюмировала заместитель министра.

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Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платить

На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы отныне украинцы обязаны декларировать все свои доходы и уплачивать с них налоги. В том числе с денежных средств, перечисленных с одной банковской карты на другую. За нарушение – штраф 25% от суммы налога на первый раз и 50% – в случае "рецидива". Плюс, само собой, надо уплатить налог.

Но, как выяснил сайт "Сегодня", во-первых, на самом деле это далеко не новшество, а многолетнее требование Налогового Кодекса. Во-вторых, мало кто его выполняет из-за слабого контроля со стороны фискальных органов. В-третьих, к самому законодательству много вопросов, так как оно прописано нечетко. И в-четвертых, возможное введение тотального контроля за всеми электронными платежами украинцев заставит их платить налоги даже с доходов, которые доходами не являются – например, возврат долга, но не наличкой, а на банковскую карточку.

Информацию о введении "нового" налога опровергли и в Государственной фискальной службе (ГФС).

"Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", – подчеркнули в пресс-службе ГФС.

За что нужно платить налоги и какие проблемы необходимо решить в налоговом законодательстве, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине продадут три убыточных порта

Пока порты "Херсон" и "Ольвия" передают в концессию, три других морпорта готовят к приватизации. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества (ФГИ) Украины. Речь идет о портах "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский".

"Решение по двум приняли еще в декабре прошлого (2019-го. – Ред.) года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский" готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение", – отметили в ведомстве.

Морские порты решили приватизировать из-за того, что их работа убыточна. По данным ФГИ, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

Напомним, что в октябре-2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности. При этом условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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