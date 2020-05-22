Налоги по-новому: Зеленский поставил задачи перед Кабмином

В Украине уже ведется подготовка к налоговой реформе, которую планируют провести в 2020 году. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы страны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с экспертами и представителями бизнеса разработать и внести в Верховую Раду законопроект о налоговых изменениях. Как объясняют в Офисе президента, целями такого документа, по мнению Зеленского, должны стать:

прозрачные и детализированные механизмы борьбы с уклонением от налогов;

четкие и понятные правила налогообложения иностранных компаний;

предоставление плательщикам достаточного времени для сбора данных и информации, которые нужны для декларирования;

уменьшение штрафов за "отдельные незначительные налоговые правонарушения".

Зеленский также дал Кабмину три месяца на разработку и регистрацию в парламенте законопроекта о единоразовом декларировании, то есть о налоговой амнистии.

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Также правительство должно подготовить предложения по упрощению администрирования налогов. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца 2020 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

Напомним, в предыдущем составе предлагали радикальные изменения налоговой системы. Например, отмену ЕСВ и максимальное снижение ставки налога на доходы физических лиц. Компенсировать поступления в бюджет в этом случае хотели за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов. Идеи нынешнего правительства пока не озвучивались.

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