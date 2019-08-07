Налоговая амнистия: Верланов раскрыл подробности переговоров с МВФ

Глава Налоговой сообщил, что ситуация в Украине не является уникальной

Сергей Верланов. Фото: Национальный банк Украины / Facebook

Проект налоговой амнистии капиталов, которая обсуждается с Международным валютном фондом (МВФ), предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова.

"Относительно налоговой амнистии капитала ведутся переговоры с МВФ, прежде всего, по ставке. В Украине не уникальна ситуация – и ЮАР, и Латвия, и другие страны ее проходили. Сейчас дискутируем о сниженных ставках: 9% как базовая и 5% – сниженная", – заявил он.

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По его словам, Налоговая теоретически ориентируется на старт налоговой амнистии и всеобщего декларирования с 2020 года.

"Сколько поступлений для бюджета даст налоговая амнистия, можно будет говорить только после того, как будет понятна конструкция такой налоговой амнистии. Без сомнения, это зависит от того, какая будет ставка налогообложения, кто может быть декларантом, с чего будет выплачиваться налог и тому подобное", – заключил Верланов.

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Новости "Сегодня" сообщали, что, по словам президента Владимира Зеленского, власти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. При этом он добавил, что настаивает на проведении налоговой амнистии.

В свою очередь президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в интервью "Сегодня" о планах команды Зеленского внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой "нулевой декларации".

Ранее данный вопрос поднимали премьер-министр Владимир Гройсман и Петр Порошенко в должности президента страны.

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