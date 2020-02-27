Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Налоговая нашла множество нарушений в сфере труда

27 февраля, 16:26

В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства

Фото: if.sfs.gov.ua

Фото: if.sfs.gov.ua

В январе 2020 года сотрудники налоговой проверили 501 предприятие в рамках кампании по легализации выплаты заработной платы и занятости населения. В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства (52% от общего количества). Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Из-за этих нарушений ведомство доначислило предприятиям к уплате 74 млн грн налога на доходы физических лиц, более 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора.

Согласно сообщению, в прошлом месяце по результатам таких проверок было выявлено около 900 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений.

В то же время в январе работодатели дополнительно заключили почти 19,5 тыс. трудовых договоров с наемными работниками благодаря активной разъяснительной работе, которую проводит налоговая совместно с Государственной службой Украины по вопросам труда.

Реклама

В январе около 2,7 тыс. украинцев зарегистрировали собственное дело, тогда как до этого они осуществляли предпринимательскую деятельность без оформления.

Благодаря проведенным мероприятиям бюджеты разных уровней получили 18,3 млн грн налогов и сборов и 19,9 млн грн единого взноса.

"Мы наблюдаем резкий рост сообщений о приеме на работу, то есть заключенных трудовых договоров. Причем, как показывает первая декада февраля, хорошая динамика сохранится и в дальнейшем. Качественная разъяснительная кампания дает результат, которого невозможно достичь только силовыми и административными методами", – рассказали в пресс-службе.

В тренде
Доллар снизился, евро подрос: официальный курс

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем.

Напомним, недавно министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что сделают с "рабовладельцами", и сообщил о подробностях инспекционной кампании Гоструда.

При этом Кабмин знает, сколько украинцев работают в тени.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительство хочет создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.

А президент Владимир Зеленский полагает, что скоро в Украине удастся остановить трудовую миграцию, в результате чего украинцы не будут уезжать на заработки, поскольку зарплаты в Украине увеличатся до почти уровня Польши.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

налоги штрафы налоговая зарплаты трудоустройство ГНС рынок труда

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золотаЭкономика
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавку
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавкуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...