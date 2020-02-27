Налоговая нашла множество нарушений в сфере труда

В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства

Фото: if.sfs.gov.ua

В январе 2020 года сотрудники налоговой проверили 501 предприятие в рамках кампании по легализации выплаты заработной платы и занятости населения. В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства (52% от общего количества). Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Из-за этих нарушений ведомство доначислило предприятиям к уплате 74 млн грн налога на доходы физических лиц, более 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора.

Согласно сообщению, в прошлом месяце по результатам таких проверок было выявлено около 900 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений.

В то же время в январе работодатели дополнительно заключили почти 19,5 тыс. трудовых договоров с наемными работниками благодаря активной разъяснительной работе, которую проводит налоговая совместно с Государственной службой Украины по вопросам труда.

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В январе около 2,7 тыс. украинцев зарегистрировали собственное дело, тогда как до этого они осуществляли предпринимательскую деятельность без оформления.

Благодаря проведенным мероприятиям бюджеты разных уровней получили 18,3 млн грн налогов и сборов и 19,9 млн грн единого взноса.

"Мы наблюдаем резкий рост сообщений о приеме на работу, то есть заключенных трудовых договоров. Причем, как показывает первая декада февраля, хорошая динамика сохранится и в дальнейшем. Качественная разъяснительная кампания дает результат, которого невозможно достичь только силовыми и административными методами", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем.

Напомним, недавно министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что сделают с "рабовладельцами", и сообщил о подробностях инспекционной кампании Гоструда.

При этом Кабмин знает, сколько украинцев работают в тени.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительство хочет создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.

А президент Владимир Зеленский полагает, что скоро в Украине удастся остановить трудовую миграцию, в результате чего украинцы не будут уезжать на заработки, поскольку зарплаты в Украине увеличатся до почти уровня Польши.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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