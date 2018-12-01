Налоговая скидка для украинцев: кто и как может ее получить

Налоговая скидка для украинцев. Журналисты "Сегодня" выясняли, как и кто может воспользоваться этой услугой.

Екатерина с двумя детьми бежала из Донецка, когда город обстреливали. Сейчас снимают трехкомнатную квартиру под Киевом. По договору аренды, ежемесячно семья платит шесть тысяч гривен. Такие как Екатерина – переселенцы с временно оккупированных территорий – имеют право на налоговую скидку. Примерно 18% от потраченного. В случае Екатерины – это почти 13 тысяч в год. Чтобы государство перевело средства на банковскую карточку, надо подать документы в налоговую.

"Надо будет подать официально заключенный договор аренды жилья, и документы расчетные и платежные, подтверждающие уплату", – говорит Татьяна Сидоренко, начальник отдела администрирования налогов Государственной фискальной службы Украины.

Однако, не все переселенцы смогут получить компенсацию. По данным аналитиков рынка недвижимости, 70% процентов жилья арендодатели сдают нелегально. Поэтому и документов, подтверждающих затраты, нет.

Воспользоваться скидкой могут не только переселенцы, напоминают в фискальной службе. Студентам-контрактникам государство возвращает 18% средств за каждый год обучения. Водителям – за переоборудование машины с бензина на газ. Имеют право на частичную компенсацию и те, кто платил ипотеку или застраховал жизнь. Желающие вернуть часть потраченных средств, должны прийти в налоговую и предоставить подтверждения расходов.

В ГФС напоминают, чтобы получить налоговую скидку на прошлогодние расходы, стоит поспешить. Последний день, когда принимают документы, 31 декабря. По подсчетам фискалов, уже обратились около 120 тысяч украинцев. Им должны вернуть более 230 миллионов гривен.

Ранее мы уже писали, что такое налоговая скидка, и как ее получить.

Напомним, в налоговом кодексе предусмотрен возврат налога за лечение. Однако он заработает только, когда в Украине запустится обязательное медицинское страхование. Пока конкретной программы по внедрению медстрахования в Украине нет.