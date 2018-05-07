Налоговая: В Украине выросло количество миллионеров, самому младшему – семь лет

Почти 44% миллионеров состоят на учете в Киеве, а большинству украинских миллионеров более 45 лет

В Украине за 2017 год 4063 налогоплательщика зарегистрировали доходы в размере более 1 млн грн, сообщает пресс-служба Кабмина Украины со ссылкой на и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн", – отметил Продан.

Как рассказал глава ГФС, наибольшее количество миллионеров – а именно 2270, – составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет – 1605 миллионеров, до 30 лет – 188. В то же время, самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему – 99 лет (г. Киев).

"Почти 44% от общего количества миллионеров состоящих на налоговом учете в г.Киеве – 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская область – 299, Днепропетровская – 269, Киевская – 275 и Одесская – 207", – сообщил Продан.

По его словам, среднестатистический годовой доход одного гражданина – миллионера по Украине составляет 8,2 млн гривен. В то же время на одного миллионера – жителя Волынской области в среднем приходится доход в 18,4 млн грн, в Донецкой области – 12,2 млн грн, в Сумской – 11,4 млн грн, в Киевн – 10,1 млн грн, в Херсонской области – 9,9 млн грн и в Киевской области – 8,6 млн гривен.

Напомним, результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam свидетельствуют о том, что в мире стало больше миллиардеров, а новый миллиардер в среднем "появляется" каждые два дня.

Напомним, совокупный показатель благосостояния населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличился на 6,4% и достиг 280 трлн долларов.